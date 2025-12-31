Incendio nella notte auto avvolta e distrutta da un incendio

Nella serata di martedì 30 dicembre, un incendio ha interessato un'auto in via Cristoforo Colombo, a Cornaredo. L’incendio ha avvolto e distrutto il veicolo, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento, mentre non si segnalano altre conseguenze o persone coinvolte.

Un’auto è stata distrutta da un incendio in via Cristoforo Colombo a Cornaredo nella serata di martedì 30 dicembre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.L’incendioLe fiamme sono divampate intorno alle 23 mentre il veicolo si trovava all’interno di un parcheggio nei pressi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio nella notte, auto avvolta e distrutta da un incendio Leggi anche: Incendio nella notte, auto distrutta dalle fiamme a Domodossola Leggi anche: Incendio nella notte a Montesilvano, auto distrutta dalle fiamme: indagini in corso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Auto in fiamme nella notte: l'intervento dei vigili del fuoco evita il peggio; Paura nella notte a Front Canavese: auto avvolta dalle fiamme; AUTO AVVOLTA DALLE FIAMME A CAVALLINO DURANTE LA NOTTE; Incendio in piena notte a Trevignano: auto distrutta dalle fiamme. Incendio nella notte, auto avvolte e distrutte da un incendio - Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ... milanotoday.it

Squadre dei Vigili del Fuoco impegnate a Carmiano e Casarano - Un’ auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme nella notte in via Copertino, a Carmiano. leccesette.it

Paura a Nuoro, auto in fiamme nella notte - Incendio in via Pablo Neruda a Nuoro questa notte: una vettura è andata distrutta, le cause sono in fase di accertamento ... cagliaripad.it

Incendio a Ladispoli, auto va a fuoco vicino al Comune

Val Gardena, incendio causato da petardi nella notte: ferito un vigile del fuoco. - facebook.com facebook

#TramviaFI - A seguito dell’incendio di ieri notte sotto al ponte e al viadotto San Donato, i vigili del fuoco hanno richiesto verifiche tecniche sulla struttura. Il servizio tramvia è quindi sospeso tra le fermate Redi e Novoli-Regione Toscana. Attivato un servizio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.