Incendio a Napoli il Teatro Sannazaro avvolto dalle fiamme – VIDEO

Napoli, 17 febbraio 2026 – Questa mattina, martedì 17 febbraio, un incendio è divampato nel cuore di Napoli, in via Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno interessato parte della struttura e, secondo quanto emerso nelle prime ore, la cupola è andata distrutta e in parte è crollata, con danni anche all’interno del teatro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In zona si sono registrati casi di intossicazione da fumo e, a scopo precauzionale, sono stati disposti sgomberi in edifici adiacenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

