Incendio a Napoli il Teatro Sannazaro avvolto dalle fiamme – VIDEO

Da cdn.ilfaroonline.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, un incendio ha preso fuoco nel centro di Napoli, in via Chiaia, e ha avvolto il Teatro Sannazaro, un edificio storico frequentato da molti napoletani. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati anche alcuni residenti che hanno assistito in diretta alla scena di fumo e fiamme che uscivano dall’edificio.

Napoli, 17 febbraio 2026 – Questa mattina, martedì 17 febbraio, un incendio è divampato nel cuore di Napoli, in via Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno interessato parte della struttura e, secondo quanto emerso nelle prime ore, la cupola è andata distrutta e in parte è crollata, con danni anche all’interno del teatro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In zona si sono registrati casi di intossicazione da fumo e, a scopo precauzionale, sono stati disposti sgomberi in edifici adiacenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video del rogo dall’alto: l’edificio avvolto dalle fiamme

Martedì 17 febbraio, un incendio si è scatenato al Teatro Sannazaro di Napoli, provocando un grande fumo che si alza dal tetto dell’edificio.

Napoli, grave incendio all’alba: in fiamme il Teatro Sannazaro (il video)

Alle prime luci dell’alba, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, a causa di un cortocircuito che ha provocato l’accumulo di fumo e fiamme alte nel cuore di via Chiaia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, incendio in pieno centro: in fiamme la cupola del teatro Sannazaro; Incendio a Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: Aria irrespirabile, siamo chiusi in casa.

incendio a napoli ilNapoli, vasto incendio a via Chiaia: brucia la cupola del Teatro Sannazaro.Un vasto incendio si è sviluppato in via Chiaia a Napoli. Sta andando in fumo la cupola del Teatro Sannazzaro. Si temono danni anche all’interno della ... ilfattoquotidiano.it

incendio a napoli ilNapoli, il Capitano dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano: «Il Sannazzaro non c'è più»L'incendio del Teatro Sannazzaro a Napoli continua da questa mattina all'alba ad espandersi verso gli edifici limitrofi. Dal luogo del rogo, ... msn.com