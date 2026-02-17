Incendio a Napoli il Teatro Sannazaro avvolto dalle fiamme – VIDEO
Questa mattina, un incendio ha preso fuoco nel centro di Napoli, in via Chiaia, e ha avvolto il Teatro Sannazaro, un edificio storico frequentato da molti napoletani. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati anche alcuni residenti che hanno assistito in diretta alla scena di fumo e fiamme che uscivano dall’edificio.
Napoli, 17 febbraio 2026 – Questa mattina, martedì 17 febbraio, un incendio è divampato nel cuore di Napoli, in via Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno interessato parte della struttura e, secondo quanto emerso nelle prime ore, la cupola è andata distrutta e in parte è crollata, con danni anche all’interno del teatro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In zona si sono registrati casi di intossicazione da fumo e, a scopo precauzionale, sono stati disposti sgomberi in edifici adiacenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video del rogo dall’alto: l’edificio avvolto dalle fiamme
Martedì 17 febbraio, un incendio si è scatenato al Teatro Sannazaro di Napoli, provocando un grande fumo che si alza dal tetto dell’edificio.
Napoli, grave incendio all’alba: in fiamme il Teatro Sannazaro (il video)
Alle prime luci dell’alba, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, a causa di un cortocircuito che ha provocato l’accumulo di fumo e fiamme alte nel cuore di via Chiaia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Napoli, il Capitano dei Vigili del fuoco Giuseppe Paduano: «Il Sannazzaro non c'è più»L'incendio del Teatro Sannazzaro a Napoli continua da questa mattina all'alba ad espandersi verso gli edifici limitrofi. Dal luogo del rogo, ... msn.com
