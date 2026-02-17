Incendio a Napoli Giuli sente Manfredi | massima collaborazione istituzionale

Giuli ha contattato Manfredi dopo l’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme sono divampate ieri sera e hanno causato danni significativi alla struttura. L’intervento dei vigili del fuoco è durato quasi sette ore, durante le quali hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ora l’intera zona è transennata e si cerca di capire se ci siano danni strutturali al teatro.

L' area del teatro è transennata. Dopo quasi 7 ore dal primo allarme e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme del teatro Sannazaro di Napoli sono state domate, anche se resta ancora qualche brace all'intero. Non è invece così qualche brace che permane, ma non è così per alcuni appartamenti nell'edificio accanto, dove restano dei focolai accesi. E si allarga anche la platea degli sgomberi necessari: sono ventidue quelli da evacuare, secondo l'aggiornamento fornito dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano. Il capo dei soccorritori conferma alla stampa il crollo della cupola "su parte della platea.