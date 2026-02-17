Incendio a Napoli crolla la volta del teatro Sannazzaro Sgomberati i palazzi vicini

Un incendio ha colpito il teatro Sannazzaro a Napoli, causando il crollo della volta e costringendo alla fuga gli abitanti dei palazzi vicini. La combustione ha prodotto un fumo denso che si diffonde nel quartiere di Chiaia, rendendo l’aria irrespirabile e visibile anche a distanza. Le autorità hanno evacuato immediatamente gli edifici nelle vicinanze per motivi di sicurezza.

Un forte odore di fumo che rende l'aria irrespirabile ed una nube scura ancora evidente. Si presenta così il quartiere napoletano di Chiaia dove un incendio ha interessato lo storico teatro Sannazzaro. Quando le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, emerge che le fiamme hanno compromesso la cupola della struttura, crollata sulla platea. Ingenti i danni. A lanciare all'alba l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dall'odore acre del fumo, molti sono rimasti intossicati. Sul posto sono accorse duverse ambulanze del 118. Secondo i primi riscontri l'incendio ha coinvolte anche le abitazioni vicine.