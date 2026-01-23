A Casoria, nella serata di giovedì, si è verificato il crollo di una porzione di un edificio sgomberato in via Cavour, a causa di una perdita d'acqua. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, senza conseguenze per le persone. Le autorità stanno valutando le cause e le eventuali misure per garantire la sicurezza dell'area.

È crollata alle prime luci del mattino parte di uno dei palazzi sgomberati in via Cavour a Casoria nella serata di giovedì, a seguito di una perdita d'acqua. Nell'edificio non c'erano fortunatamente persone al momento del crollo. Dopo aver udito un forte boato era scattato l’intervento della Protezione Civile per il rischio di crollo di un edificio di tre piani. In via precauzionale erano stati sgomberati 15 nuclei familiari per consentire le verifiche strutturali, rese necessarie da un guasto a una conduttura idrica. Sul posto sono arrivate, su attivazione della Protezione Civile regionale, le squadre di SMA Campania che hanno operato insieme ai Vigili del fuoco, ai tecnici comunali e all’amministrazione cittadina.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Crolla nella notte uno dei palazzi sgomberati a Casoria: nessun ferito. Evacuate 20 famiglie

Casoria, crollato uno dei palazzi sgomberati: non ci sono vittime né feritiNella notte a Casoria è crollato uno dei palazzi recentemente sgomberati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acqua; Crolla nella notte uno dei palazzi sgomberati a Casoria: nessun ferito. Evacuate 20 famiglie; Casoria crollato uno dei palazzi sgomberati | non ci sono vittime né feriti.

Casoria, crollato uno dei palazzi sgomberati: non ci sono vittime né feritiÈ crollato nella notte uno dei palazzi sgomberati ieri a Casoria. Non si registrano feriti. Una perdita idrica aveva portato allo sgombero di circa venti famiglie, ... ilmattino.it

NanoTV. . #CASORIA - Crolla uno dei due edifici sgomberati a via Cavour. Si complica la vicenda della perdita d'acqua nel centro storico. Il crollo pochi minuti fa alle 7,00 Seguono aggiornamenti #OnTheRoad #ThebackGround #AmministrazioneComunale # - facebook.com facebook