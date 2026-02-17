Incendi | affrontare il pericolo Guida degli studenti utile a tutti
Il rischio di incendi, anche se raro, può diventare una vera emergenza se non si agisce subito. Quando le fiamme divampano, conoscere le mosse giuste può fare la differenza tra salvezza e tragedia. Per questo motivo, gli studenti hanno appena ricevuto una guida pratica che spiega come comportarsi in caso di incendio, un documento che potrebbe risultare utile non solo a loro, ma anche agli adulti.
L'eventualità che un incendio si formi non è così frequente per fortuna, ma quando succede occorre essere preparati. Per capire se i ragazzi sanno come comportarsi, abbiamo fatto un'intervista tra i compagni della nostra scuola e le risposte sono state queste: "Chiamo i pompieri" ma chiedendo più sul personale: "Cerco di spegnerlo con l'acqua o con un panno bagnato". Altri hanno detto che avrebbero pensato a mettere in salvo persone e animali, altri gli oggetti importanti e infine scappare. Vediamo però cosa bisogna fare veramente e cerchiamo di capire come si forma un incendio per prevenirlo. Un incendio inizia con tre elementi: combustibile, comburente (ossigeno per la combustione) e innesco.
