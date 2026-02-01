L’alcol alla guida è un pericolo per tutti Pirati della strada in calo | con la tecnologia quasi impossibile farla franca

Questa mattina a Bergamo, gli agenti della Polizia Stradale hanno intensificato i controlli sulla strada. Con l’uso di nuove tecnologie, sono riusciti a individuare e fermare più guidatori sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. La polizia sottolinea che, grazie a questi strumenti, è diventato quasi impossibile farla franca, e il numero di pirati della strada sta diminuendo. Il comandante Mauro Livolsi spiega che la sua squadra lavora con la filosofia “la goccia scava la pietra”: ogni controllo, anche il più

"La goccia scava la pietra": la filosofia operativa del comandante della Polizia Stradale di Bergamo, Mauro Livolsi, in buona sostanza si ispira alla massima latina per ottenere la sicurezza nel campo largo che dirige. Passando dal dire al fare significa che per avere risultati nei comportamenti, bisogna prima di tutto insegnarli per poi farli assumere nella vita e non solo occasionalmente, magari quando si scorge una pattuglia in assetto di controlli. Chiaro che per istruire sulle regole, a partire dalla lettura della segnaletica, sono richieste qualità piuttosto in disuso come la pazienza, l'accompagnamento, la perseveranza e più ancora l'importanza di essere coerenti.

