Alcol e droga alla guida ecco il progetto Mobilità sicura | il bando della Provincia per premiare i migliori video degli studenti

La Provincia di Livorno lancia un nuovo bando per coinvolgere gli studenti. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui pericoli di guidare sotto l’effetto di alcol e droghe. Le scuole sono invitate a realizzare video originali, che poi verranno premiati. Si tratta di un modo per far capire meglio come l’incoscienza in strada può costare cara.

Il piano è educare alla sicurezza stradale e alla prevenzione con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui pericoli alla guida sotto effetto di sostanze psicotrope Sensibilizzare i giovani sul tema dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droghe. Ecco il senso del bando promosso dalla Provincia di Livorno per premiare i migliori video originali prodotti dalle scuole nell’ambito del progetto Mobilità Sicura, promosso appunto dall’amministrazione provinciale e finanziato dall’Unione delle province italiane con i fondi della presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche Antidroga a valere sul “Fondo per l’incidentalità notturna”.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Mobilità Sicura

In Umbria, gli incidenti stradali coinvolgono spesso i giovani tra i 15 e i 24 anni, rappresentando una delle principali cause di mortalità in questa fascia d’età.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mobilità Sicura

Argomenti discussi: Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: Torna tutto come prima della…; Codice della Strada e stupefacenti: sanzioni annullabili se manca l’alterazione; Guida dopo avere assunto droga, punibile solo se crea pericolo; Droga al volante, la Corte Costituzionale frena la linea Salvini: punito solo chi è un pericolo.

Macerata, alcol e droga alla guida: scattano denunce e segnalazioni. Arrestato un tunisinoI carabinieri di Macerata hanno messo in campo, nei giorni scorsi, una capillare attività di controllo del territorio ... centropagina.it

Incidenti e morti sulle strade, più casi nel 2025: crescono alcol e droga alla guida. I datiJESOLO - Cresce il numero di persone sanzionate per guida sotto l'effetto di alcol e mancate revisioni. È uno dei principali risultati illustrati ieri mattina dal comandante ... ilgazzettino.it

Guida sotto l’effetto di droga e alcol, senza patente e un furto su auto in sosta - facebook.com facebook

Roma, diciottenne investito e ucciso da un’auto. Test droga e alcol per l’automobilista x.com