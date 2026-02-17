In Valle d’Itria una giovane artigiana ha aperto una pasticceria interamente senza lattosio
Una giovane artigiana ha aperto una pasticceria senza lattosio in Valle d’Itria, spinta dalla voglia di offrire dolci adatti a chi soffre di intolleranze. La sua decisione nasce dalla necessità di rispondere a una domanda crescente tra i clienti locali, spesso costretti a rinunciare ai dolci tradizionali. La nuova attività si trova in un edificio storico nel centro di Locorotondo, dove prepara pane, croissant e torte utilizzando ingredienti naturali e senza lattosio.
Non è a Milano, né a Roma o Torino: l’ultima novità nel mondo dei lievitati artigianali nasce tra i trulli di Locorotondo, in provincia di Bari. Qui Serena Nardelli, giovane pasticciera classe 1992, ha trasformato un vecchio bar in una lieviteria artigianale dove ogni sfoglia, croissant o panettone è senza lattosio. Una scelta nata da un’esigenza personale ma trasformata in un progetto innovativo che unisce qualità e inclusività. “Volevo creare un luogo inclusivo, dove chiunque potesse gustare i lievitati senza dover rinunciare al sapore. Tutto è senza lattosio, e ci sono anche alternative vegane e prodotti a basso indice glicemico”, spiega Serena.🔗 Leggi su Baritoday.it
