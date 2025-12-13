natale senza glutine e lattosio ma non senza panettone

Il panettone senza glutine e lattosio sta conquistando sempre più appassionati, offrendo una soluzione gustosa per chi ha intolleranze o allergie. In questo articolo esploreremo le caratteristiche di questa versione “free-from” e il suo crescente successo nel mondo della pasticceria natalizia, inserendolo nel contesto più ampio del dossier “Fissazione panettone” di Gastronomika.

Tutti gli articoli di Gastronomika sul mondo del panettone sono nel dossier “Fissazione panettone” Il panettone free-from è stato per anni il territorio delle scuse: «è buono per essere senza», «la consistenza è questa, bisogna capirlo», «dai, almeno lo puoi mangiare». Nel frattempo, pasticcieri e piccoli laboratori artigianali dedicati al senza glutine e senza lattosio hanno iniziato a lavorare lontano dai riflettori, a studiare farine alternative, abbandonare l’amido di frumento deglutinato e incrementare la presenza e la vendita online, affinché i loro prodotti possano arrivare a tutti. Li abbiamo scovati, confrontati e selezionati, da Nord a Sud Italia. Linkiesta.it

Polentini, i biscotti di Natale a base di farina di mais e vaniglia. Senza glutine e senza lattosio - Una ricetta firmata dalla Pasticceria Lorenzetti che combina tradizione veneta e creatività contemporanea, per chi vuole un prodotto gustoso prestando attenzione a linea e benessere ... quotidiano.net