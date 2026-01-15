In Cile una Ong ha comprato una valle per tutelarla dall’assalto del turismo di massa

In Cile, un’organizzazione non governativa ha acquisito una valle per proteggerla dall’impatto del turismo di massa. Questa iniziativa mira a preservare l’ambiente e la biodiversità, garantendo uno sviluppo sostenibile. La scelta di intervenire preventivamente sottolinea l’importanza di tutelare i territori naturali, promuovendo un approccio responsabile alla valorizzazione delle risorse locali.

il manifesto.

© Cms.ilmanifesto.it

Leo DiCaprio ha comprato un'isola in Cile per favorire la biodiversità. Tutte le sue cause - L'attore ha annunciato tramite i suoi canali social l’acquisto dell’isola di Guafo, situata nell’arcipelago di Chiloé, Cile, attraverso la sua fondazione Re:wild, in collaborazione con la Rothschild ... tg24.sky.it

“Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile - Da sempre molto attento ai temi ambientali e sempre in prima linea, Leonardo DiCaprio anche stavolta si è rimboccato le maniche. ilfattoquotidiano.it

In Cile, Farmacias Similares, guidata da Víctor González Herrera (Dr. Simi), ha acquistato oltre 800 ettari su un’isola dell’arcipelago delle Guaitecas. L’obiettivo è conservare un ecosistema rimasto quasi intatto, in un contesto in cui la biodiversità sta scompare facebook