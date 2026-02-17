In ufficio con mamma e papà in Comune ci saranno i figli dei dipendenti

Il Comune di Udine ha deciso di far scoprire ai figli dei dipendenti il luogo di lavoro dei genitori, perché vogliono mostrare loro come funziona l’ufficio pubblico. Domani, i bambini e i ragazzi potranno entrare negli spazi della sede comunale e partecipare a attività pensate appositamente per loro. Verranno accompagnati da personale del Comune e avranno l’opportunità di vedere da vicino le stanze dove si prendono decisioni importanti per la città.

Il progetto di palazzo d'Aronco prevede una mattinata dedicata ai ragazzi dai 12 ai 14 anni, che visiteranno gli uffici dei genitori e i luoghi delle istituzioni cittadine. De Toni: "Formiamo cittadini consapevoli" I figli dei dipendenti alla scoperta del luogo di lavoro di mamma e papà. Comincerà domani l'iniziativa del Comune di Udine per consentire ai bambini e ai ragazzi di vivere un'esperienza educativa all'interno delle istituzioni cittadine. Si tratta del primo progetto di questo genere organizzata dall'amministrazione comunale, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, valorizzare il ruolo del lavoro pubblico e promuovere tra i più giovani la cultura della partecipazione civica.

