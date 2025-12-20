Askatasuna Tajani | Sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo Non ci facciamo intimidire

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La violenza va contro i cittadini. Distruggere automobili o picchiare poliziotti carabinieri e finanzieri che fanno il loro dovere non va bene. Tanti di questi ( manifestanti – ndr) sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo. Chiunque può manifestare, l’importante è che non ci siano messaggi violenti”. Così il vicepremier Antonio Tajani a proposito dello sgombero del centro sociale torinese Askatasuna. “La legge – ha aggiunto – deve essere sempre rispettata, quando si viola la legge lo Stato ha il dovere di farla rispettare. Il ministro Piantedosi lo ha fatto. Se poi i violenti vogliono continuare a fare i violenti non possono pensare che lo Stato, il governo, rimanga immobile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

