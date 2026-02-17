In settemila al ’debutto’ dei carri

Settemila persone hanno partecipato alla prima sfilata in maschera con i grandi carri allegorici del Carnevaletto da Tre Soldi di Orbetello, regalando alla città un pomeriggio di festa, colori ed entusiasmo travolgente. L'uscita dei carri, andata in scena domenica pomeriggio nel centro storico, si è rivelata un vero successo, confermando il forte legame tra la manifestazione e la comunità lagunare. Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessora Maddalena Ottali, insieme al Comitato Carnevale cittadino presieduto da Giorgio Stefanizzi. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica, a partire dalle 14.