Oltre settemila pernottamenti anno record al Camper Club Mutina

Al Camper Club Mutina un nuovo anno da record: nel 2025 oltre settemila pernottamenti In evidenzaL’80% degli ospiti sono stranieri, in prevalenza tedeschi e francesi. Chi visita la città sceglie la Casa Museo Pavarotti, i Musei della Ferrari e il buon cibo. Modena, 5 febbraio 2026. Passa anche da ... gazzettadellemilia.it

