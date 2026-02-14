Niente Carnevale a Sennori sfila la pioggia al posto dei carri

A Sennori, la pioggia ha rovinato il Carnevale, impedendo la tradizionale sfilata dei carri. La manifestazione, che ogni anno attira molti spettatori, è stata cancellata all’ultimo minuto. La comunità si è comunque ritrovata per gustare le frittelle, che sono rimaste il vero punto di aggregazione della giornata.

Sennori, il Carnevale sfiora la pioggia: annullata la sfilata, la comunità si stringe attorno alle frittelle. Il Carnevale di Sennori, attesa festa della provincia di Sassari, è stato annullato a causa del perdurare delle piogge intense. La sfilata, prevista per oggi, 14 febbraio 2026, non potrà svolgersi, lasciando spazio a un cielo grigio che ha costretto l'amministrazione comunale a una decisione difficile. Nonostante le speranze di un miglioramento, le condizioni meteorologiche hanno reso impossibile garantire la sicurezza dello svolgimento della manifestazione. Un maltempo che mette a dura prova la Sardegna.