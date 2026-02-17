In memoria di Pietro Pastorini Scopritore di talenti dell’atletica | A lui la palestra della scuola

Pietro Pastorini, noto scopritore di talenti dell’atletica, è morto a causa di una malattia improvvisa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità, soprattutto tra i giovani che aveva aiutato a scoprire e coltivare il loro talento. Pastorini aveva dedicato anni a portare l’atletica nelle periferie di Milano, trasformando le scuole in luoghi di crescita e disciplina. La palestra della scuola, dove spesso allenava i ragazzi, diventava il suo spazio preferito, un luogo in cui molti trovavano una via alternativa alla strada.

di Marianna Vazzana MILANO Ha portato l'atletica nella periferia, insegnato la disciplina sportiva ai ragazzi togliendone tantissimi dalla strada e accompagnando i più brillanti fino ai vertici mondiali. Quarto Oggiaro non dimentica il "suo" Pietro Pastorini, gigante della marcia italiana e scopritore di talenti passato alla storia, scomparso il 12 luglio del 2024 a 87 anni e a cui, proprio due anni fa, è stato conferito l'Ambrogino d'Oro alla memoria. Ora "il Municipio 8 intende riconoscergli l'impegno profuso negli anni" e propone di dedicargli la palestra dell'Istituto Comprensivo statale "Trilussa" in via Graf 74, a Quarto Oggiaro.