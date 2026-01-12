Natale Pd sull' inaugurazione della palestra della scuola D' Ascanio di Montesilvano | Non è farina dell' attuale amministrazione

L'inaugurazione della palestra della scuola D'Ascanio a Montesilvano ha suscitato alcune riflessioni, in particolare riguardo all'origine dei lavori. Il sindaco del paese, Natale (Pd), ha sottolineato che l’opera non è frutto dell’attuale amministrazione, richiamando un detto popolare per evidenziare questa distanza. La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcuni assessori, rappresenta un momento importante per la comunità, anche se la sua realizzazione non si lega alla gestione in corso.

«Come ci insegna la saggezza popolare “non è farina del suo sacco”. Questa è stata la mia riflessione quando ho visto il taglio del nastro cui hanno partecipato il sindaco di Montesilvano e alcuni assessori all’inaugurazione della palestra della scuola D’Ascanio». A scrivere è Manuela Natale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

