In Iran un deputato ha strappato la foto di Mattarella Tajani convoca l' ambasciatore

Un deputato iraniano ha strappato la foto di Sergio Mattarella durante un evento pubblico, creando scalpore e suscitando reazioni immediate. L'atto, che ha coinvolto un’immagine ufficiale del presidente italiano, ha portato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a chiedere spiegazioni all’ambasciatore iraniano. Tajani ha annunciato di aver deciso di convocare il rappresentante diplomatico per chiarire quanto accaduto e chiedere rispetto.

"E'accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l'immagine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà, ed è per questo che ho deciso di convocare l'ambasciatore iraniano", dice il ministri degli Ester Antonio Tajani. Durante la sessione inaugurale del Parlamento in Iran, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali anche il presidente della Repubblica, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Anche la foto di Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega è stata strappata.