In Germania uno spettacolo che indaga i confini dell’antifascismo è finito con una tentata invasione di palco

Un episodio violento ha interrotto la prima di uno spettacolo teatrale a Bochum, in Germania, dopo che alcuni manifestanti hanno cercato di salire sul palco. La causa è un dibattito acceso sulla rappresentazione dell’antifascismo, che ha scatenato l’ira di alcuni spettatori. Durante la serata, un attore è stato avvicinato con insistenza da un gruppo di persone, che hanno cercato di interrompere la rappresentazione. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, mentre il pubblico assistiva in silenzio.

La prima di uno spettacolo teatrale in Germania, al Schauspielhaus di Bochum, è finita male, con una tentata aggressione a un attore. La potenza evocativa del teatro si è concretizzata in un modo che nemmeno il drammaturgo portoghese Tiago Rodrigues, autore della piece Catarina, o la bellezza di uccidere i fascisti, poteva immaginare. Lo spettacolo è stato scritto nel 2020, e messo in scena anche in Italia nel 2022, dove si è guadagnato anche il Premio UBU (gli Oscar del teatro italiano) per il miglior spettacolo straniero. Per comprendere il livore provocato dal testo serve fare un passo indietro e ripercorrerne la trama.