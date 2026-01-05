Le migliori serie tv di fantascienza sono uno spettacolo che non conosce confini
Le serie tv di fantascienza offrono uno sguardo su mondi lontani e idee futuristiche, rappresentando un genere che richiede spesso investimenti elevati. Nonostante la relativa scarsità di produzioni, queste serie sono apprezzate per la loro capacità di stimolare la fantasia e offrire un'evasione intelligente. In questa lista, esploreremo alcune delle migliori serie di fantascienza, considerate tra le più significative e apprezzate dal pubblico.
Le serie tv di fantascienza forse non sono il genere più prodotto, per via dei costi impegnativi che impongono, ma per molti sono i migliori titoli di evasione possibili. Non è un caso, quindi, se contano comunque parecchi progetti, in aumento quanto la nostra corsa a vivere nel nostro presente, non senza timori, il futuro immaginato nel passato. Limitandoci nelle serie distopiche, a cui sarà dedicato un capitolo a parte (se lo meritano, in fondo); qui, ci concentriamo sullo spazio profondo, con i suoi mondi da scoprire e gli alieni che vengono a cercare noi. Più qualche caso di ucronia, con la corsa alla conquista delle stelle vinta dai Russi o colonie dallo stile d'antan sulla Luna e un po' di retrofuturismo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
