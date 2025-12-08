Le suore che costruiscono una chiesa in Siria tra gli spari

Ilfoglio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel monastero di Fons Pacis, arroccato su una collina della Siria occidentale, madre Marta Fagnani e le sue cinque consorelle pregano ogni giorno col rumore di spari in sottofondo.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le suore che costruiscono una chiesa in siria tra gli spari

© Ilfoglio.it - Le suore che costruiscono una chiesa in Siria tra gli spari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

suore costruiscono chiesa siriaLe suore che costruiscono una chiesa in Siria tra gli spari - A Fons Pacis, nell’ovest del paese, dove 20 monache Trappiste dicono: “Abbiamo paura. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Suore Costruiscono Chiesa Siria