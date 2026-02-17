In due anni gli porta via 27mila euro | 62enne condannata per truffa

Una donna di 62 anni di Tolentino ha rubato 27 mila euro a un pensionato, causando una condanna di un anno di carcere. La donna aveva approfittato di un momento di vulnerabilità dell’uomo per impossessarsi del denaro, che gli aveva affidato in passato per alcune spese. Il tribunale di Macerata ha confermato la condanna, evidenziando come l’episodio si sia verificato nel corso di due anni.

La truffa al pensionato: un anno di condanna per la donna di Tolentino. Una donna di 62 anni residente a Tolentino è stata condannata a un anno di reclusione dal tribunale di Macerata per aver sottratto circa 27.000 euro a un uomo di 63 anni tra il 2016 e il 2018. La sentenza, emessa il 17 febbraio 2026, ha riqualificato l’accusa iniziale di circonvenzione di incapace, riconoscendo la gravità delle azioni dell’imputata. L’avvocato della difesa ha già annunciato l’intenzione di presentare appello. L’indagine e le accuse. La vicenda si è svolta a San Severino, nel maceratese, e ha visto la donna accusata di aver indotto l’uomo a stipulare prestiti bancari per poi appropriarsi del denaro attraverso ricariche su Postepay e un vaglia circolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

