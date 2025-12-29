Spunta anche la truffa del falso tecnico informatico 62enne agrigentina raggirata | sottratti 250 euro

Un’allerta improvvisa ha portato una donna di 62 anni di Agrigento a cadere vittima di una truffa online. La vittima ha ricevuto una finestra di allarme sul computer, che segnalava un’ipotetica infezione grave, inducendola a chiamare un servizio di assistenza tecnica. In seguito, sono stati sottratti 250 euro. Questa vicenda evidenzia l’importanza di riconoscere e prevenire le truffe informatiche più comuni.

Dal palco di Turning Point USA spunta la parola “truffa” al posto di “grinta” e il web scatena la tempesta mediatica sulla vedova dell’attivista - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.