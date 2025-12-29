Spunta anche la truffa del falso tecnico informatico 62enne agrigentina raggirata | sottratti 250 euro
Un’allerta improvvisa ha portato una donna di 62 anni di Agrigento a cadere vittima di una truffa online. La vittima ha ricevuto una finestra di allarme sul computer, che segnalava un’ipotetica infezione grave, inducendola a chiamare un servizio di assistenza tecnica. In seguito, sono stati sottratti 250 euro. Questa vicenda evidenzia l’importanza di riconoscere e prevenire le truffe informatiche più comuni.
La truffa è cominciata con un allarme improvviso. Una finestra comparsa sullo schermo del computer di un'agrigentina segnalava una presunta infezione grave invitandola a contattare subito un servizio di assistenza tecnica. È uno schema sempre più diffuso, quello del falso tecnico informatico, che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
