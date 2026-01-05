Il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco | cosa significa secondo l’oroscopo cinese

Il 2026 sarà l’anno del Cavallo di Fuoco secondo l’oroscopo cinese. Questa combinazione unisce il simbolo del Cavallo, rappresentante di vitalità e movimento, con l’elemento Fuoco, che indica energia, azione e trasformazione. Comprendere il significato di questa influenza può offrire spunti di riflessione su ciò che ci attende nel nuovo anno, tra sfide e opportunità di crescita.

Secondo l’ oroscopo cinese, il 2026 sarà l’ anno del Cavallo di Fuoco, una combinazione che unisce uno dei segni più vitali del ciclo zodiacale all’elemento associato all’energia, all’azione e alla trasformazione. Secondo il calendario lunisolare l’anno del Cavallo inizierà il 17 febbraio 2026, celebrato in molte città, in Italia e nel mondo, con parate e feste. Se il 2025, anno del Serpente di Legno, invitava alla riflessione e alla strategia, il Cavallo del 2026 segna l' esplosione dell'azione. Nella tradizione cinese il Cavallo è emblema di movimento, indipendenza e forza vitale. Rappresenta lo slancio in avanti, il viaggio e la velocità: la capacità di non restare fermi troppo a lungo, ma di andare, forti e intrepidi, incontro al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

