Denunciato un uomo trovato con coltello e droga

Continuano con intensità i servizi straordinari di controllo del territorio a Frosinone, mirati a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la circolazione di oggetti atti a offendere. Recentemente, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello e droga, nell’ambito di queste operazioni di controllo.

