Denunciato a Parma 27enne trovato con coltello e cacciavite
A Parma, un giovane di 27 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nottetempo su viale Toschi con un coltello e un cacciavite. Con il volto coperto da un passamontagna, tentava di avvicinare alcune passanti, destando sospetti tra i cittadini e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha evitato possibili conseguenze più gravi, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’identificazione del soggetto.
È stato notato su viale Toschi, di notte, con il volto coperto da un passamontagna mentre cercava di avvicinare alcune ragazze che passavano in zona. Il comportamento ha subito destato sospetto e preoccupazione: le giovani si sono scansate, accelerando il passo, e i Carabinieri della Sezione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Molesta delle ragazze in centro di notte con il viso coperto da un passamontagna. Fermato dai carabinieri si scopre che non doveva essere a Parma e addosso aveva un coltello a ... Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne italiano, ritenuto, a seguito di accertamenti e ve ...
