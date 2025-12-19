Denunciato a Parma 27enne trovato con coltello e cacciavite

A Parma, un giovane di 27 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nottetempo su viale Toschi con un coltello e un cacciavite. Con il volto coperto da un passamontagna, tentava di avvicinare alcune passanti, destando sospetti tra i cittadini e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha evitato possibili conseguenze più gravi, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’identificazione del soggetto.

