In arrivo il Decreto energia Confcommercio Padova | Promosso con riserva

Il Decreto Energia 2026, che mira a fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia, è ancora in fase di definizione. Confcommercio Padova esprime un giudizio positivo, ma con alcune riserve, sulla proposta del Governo. La questione riguarda soprattutto le imprese che soffrono per le bollette più salate e attendono interventi concreti. La bozza del decreto, ancora da approvare, prevede misure di sostegno, ma non tutte sono considerate sufficienti dagli operatori locali.

Il nuovo Decreto Energia 2026 è attualmente in fase di finalizzazione da parte del Governo per rispondere ai rincari energetici previsti per l'anno in corso. Da limare ci sono ancora alcuni aspetti. C'è un’accoglienza cauta, definita come una "promozione con riserva", quella espressa da Patrizio.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Decreto Energia: in arrivo bonus da 55 euro sulle bollette per 4,5 milioni di famiglieIl governo italiano si prepara a varare il Decreto Energia, con un bonus di 55 euro sulle bollette per circa 4,5 milioni di famiglie.

Ascom Padova diventa Confcom Confcommercio PadovaLa transizione ufficiale è alle porte: da lunedì 16 febbraio, l'Ascom di Padova diventa ufficialmente Confcom Confcommercio Padova.

