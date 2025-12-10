Decreto Energia | in arrivo bonus da 55 euro sulle bollette per 4,5 milioni di famiglie

Il governo italiano si prepara a varare il Decreto Energia, con un bonus di 55 euro sulle bollette per circa 4,5 milioni di famiglie. L’approvazione del provvedimento, prevista entro questa settimana, sarà annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante l’evento di Atreju, in chiusura della manifestazione di Fratelli d’Italia.

Il governo accelera sul decreto Energia, il provvedimento che entro la settimana dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri e che la premier Giorgia Meloni conta di presentare dal palco di Atreju, domenica 14, nella giornata conclusiva della kermesse di Fratelli d’Italia. Nel pacchetto spicca un bonus da 55 euro sulle bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie economicamente più fragili, finanziato con 250 milioni di euro. Il governo prova a dare un sollievo immediato alle famiglie e alle imprese, attraverso una complessa operazione di rimodulazione degli oneri di sistema e di razionalizzazione del mercato energetico. 🔗 Leggi su Panorama.it