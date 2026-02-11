Ascom Padova diventa Confcom Confcommercio Padova

La transizione ufficiale è alle porte: da lunedì 16 febbraio, l’Ascom di Padova diventa ufficialmente Confcom Confcommercio Padova. Ma già da qualche giorno si sono notati i primi cambiamenti, con alcune attività che hanno adottato il nuovo nome e logo. La città si prepara a questa svolta, mentre l’organizzazione si avvia a rinnovarsi e rafforzarsi nel settore del commercio locale.

Un po' come Milano Cortina 2026 che ha visto lo svolgimento di alcune gare prima dell'inaugurazione, anche per la nuova denominazione dell'Ascom, che ufficialmente da lunedì prossimo, 16 febbraio, diventa Confcom Confcommercio Padova, c'è già stato qualche anticipo. Ma lunedì sarà un consiglio direttivo del tutto particolare a sancire il "cambio di passo" di un'organizzazione che in Confcom racchiude una "comunità" fatta di commercio, turismo, servizi, professioni e trasporti. Un consiglio direttivo i cui lavori cominceranno alle 13 e che vedrà la partecipazione dell'assessore regionale alle imprese e al commercio Massimo Bitonci e la premiazione di un'impresa associata, l'edicola cartolibreria Sbrizzai Ezio & C.

