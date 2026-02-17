Oro per l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile | battuti gli Stati Uniti

L’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre maschile grazie a una prestazione energica e precisa, battendo gli Stati Uniti in una finale combattuta. La squadra italiana ha mantenuto un ritmo elevato dall’inizio, sorprendendo gli avversari con una strategia ben studiata. La gara si è svolta sulla pista di Monaco di Baviera, davanti a un pubblico entusiasta che ha applaudito ogni sorpasso.

La squadra italiana di pattinaggio di velocità ha conquistato la medaglia d’oro nella finale dell’inseguimento a squadre maschile, superando gli Stati Uniti in una gara spettacolare e intensa. Con questo successo, l’Italia porta a quattro il numero di medaglie vinte nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Prima di questa vittoria, Francesca Lollobrigida aveva già trionfato nei 3.000 e nei 5.000 metri, mentre Riccardo Lorello aveva sorpreso tutti con un bronzo nei 5.000 metri. Per Davide Ghiotto, 32 anni, si tratta della seconda medaglia olimpica in carriera, dopo il bronzo conquistato nei 10. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Oro per l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile: battuti gli Stati Uniti Ciclismo su pista: Italia quarta nell’inseguimento a squadre maschile, comanda la DanimarcaQuesta sera a Konya l’Italia si ferma al quarto posto nell’inseguimento a squadre maschile. Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera battente bandiera russa dopo un inseguimento nell’AtlanticoGli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa Marinera nell’Atlantico, a seguito di un inseguimento che ha coinvolto sottomarini russi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone e Lisa Vittozzi, gli ori dei record per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, oro Lollobrigida e Brignone. Fontana argento nei 500 metri; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, primo oro per l'Italia: fantastica Francesca Lollobrigida. Francia padrona del biathlon: altro oro nella staffetta maschile. Italia mai in corsaNon è fortunata l'Italia ad Anterselva, in Italia, nella staffetta 4x7.5 km maschile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la ... oasport.it Olimpiadi, altro oro per l’Italia: impresa Vittozzi nel biathlonPrimo oro olimpico della carriera per la 31enne di Pieve di Cadore, che si prende una medaglia storica nell’inseguimento 10 chilometri ... giornaledibrescia.it Se il team degli Stati Uniti, già ai quarti, dovesse arrivare fino in fondo: per la partita di domenica potrebbe esserci un tifoso d'eccezione facebook Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump mette in guardia #Teheran dalle "conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo" prima dei colloqui previsti tra #Usa e #Iran a #Ginevra questa settimana. x.com