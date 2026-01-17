Sms ingannevoli su screening o comunicazioni urgenti le Aziende sanitarie | Sono truffe

Le Aziende sanitarie ferraresi segnalano la diffusione di SMS e messaggi telefonici ingannevoli, che si spacciano per comunicazioni ufficiali su campagne di screening o urgenze sanitarie. Questi messaggi sono tentativi di truffa e non devono essere considerati affidabili. È importante mantenere attenzione e verificare sempre le fonti ufficiali prima di rispondere o agire, per proteggere la propria sicurezza e i propri dati personali.

Ancora potenziali truffe. Le Aziende sanitarie ferraresi hanno, infatti, informato la cittadinanza che stanno circolando messaggi telefonici e sms ingannevoli, apparentemente riconducibili a campagne di prevenzione sanitaria o a comunicazioni urgenti da parte di presunti uffici sanitari (ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: "Contattaci" e "Partecipa allo screening": sms anomali dalle Aziende sanitarie. Ma sono truffe Leggi anche: Sms truffa, la Regione mette in guardia i cittadini da finte comunicazioni sanitarie urgenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sms ingannevoli su screening o comunicazioni urgenti, le Aziende sanitarie: Sono truffe; Falsi messaggi sanitari: l’avviso delle Aziende sanitarie ferraresi. Allarme truffe telefoniche: sms ingannevoli spingono a chiamare numeri a sovrapprezzo - Nelle ultime settimane si moltiplicano le segnalazioni di messaggi che fingono comunicazioni ufficiali e invitano a ricontattare utenze con prefissi 892 e 893. laprovinciacr.it

Sms truffa. Lombardia lancia alert e raccomanda la massima attenzione - Il nuovo tentativo di truffa arriva via sms sui telefoni, con false comunicazioni provenienti da presunte strutture sanitarie regionali o 'uffici CUP'. quotidianosanita.it

SMS Nexi, attenzione alla nuova truffa del “pagamento PayPal” che ti svuota il conto - Un nuovo attacco di phishing sta colpendo gli utenti di Nexi e PayPal, sfruttando SMS ingannevoli per rubare informazioni preziose: come distinguere una truffa da un messaggio autentico? greenme.it

GENNAIO è il mese della PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL'UTERO. La causa principale è l’infezione da #HPV. La carta vincente per la battaglia contro il cancro della cervice uterina è la prevenzione: vaccinazione e screening aiutano a prot - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.