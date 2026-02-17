Imola crisi in Consiglio | terza rinuncia Lega cerca ricambio dopo dimissioni e frustrazioni interne

A Imola, la crisi in Consiglio comunale si è intensificata con la terza rinuncia di un consigliere, spinta da tensioni interne e delusioni. La Lega cerca ora un nuovo rappresentante per sostituire chi si è dimesso, mentre l’Aula si svuota e diventa più difficile approvare le decisioni. Nelle ultime settimane, alcuni membri del centrodestra hanno lasciato l’incarico, lasciando vuoti che complicano il lavoro dell’assemblea.

Imola, l'Aula si Restringe: Dimissioni a Cascata e la Lega alla Prova del Ricambio. Imola è attraversata da una crisi politica che svuota l'Aula consiliare. Dopo le dimissioni di Daniele Marchetti e Riccardo Sangiorgi, anche Rebecca Chiarini ha rinunciato al suo incarico di consigliera comunale, motivando la scelta con la frustrazione per l'impossibilità di incidere sulle decisioni e la mancata approvazione di proposte ritenute importanti. Il seggio di Chiarini sarà occupato da Fabio Sarti, primo dei non eletti nel 2020, mentre la Lega cerca di riorganizzare la propria presenza in vista delle prossime amministrative.