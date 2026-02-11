Imola Lega in crisi | dimissioni Marchetti e fuga di consiglieri un partito senza rotta e visione politica

La Lega di Imola attraversa un momento difficile. Daniele Marchetti, uno dei consiglieri più in vista, ha annunciato le dimissioni e non si ricandiderà alle prossime elezioni. La decisione si aggiunge ad una serie di uscite di altri consiglieri, lasciando il partito senza una linea chiara. La situazione in città resta tesa, con molti che si chiedono quale strada prenderà il partito nei prossimi mesi.

La Lega di Imola in Scioglimento: L’Addio di Marchetti e la Crisma di un Partito Senza Rotta. Imola saluta un altro consigliere della Lega: Daniele Marchetti ha annunciato le sue dimissioni in Consiglio comunale, spiegando di non ricandidarsi alle prossime elezioni di primavera. La decisione, maturata a seguito di una profonda riflessione sullo stato del partito, segna un ulteriore ridimensionamento della Lega nell’amministrazione locale imolese, dove il gruppo politico si ritrova ora privo di rappresentanti istituzionali. L’annuncio è giunto durante la seduta del Consiglio comunale, colto di sorpresa dall’iniziativa dell’ormai ex consigliere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Imola Lega

Daniele Marchetti lascia la Lega di Imola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

| Questi i principali numeri della sfida tra Malvin PSA e Andrea Costa Imola Basket. #PSAImola | #PSAFamily | Lega Nazionale Pallacanestro - facebook.com facebook

Serie A2 Tigotà – Busto Arsizio lascia Messina in coda, Imola corsara contro Casalmaggiore Leggi la news x.com