Mirto-Crosia crisi di governo | lunedì consiglio comunale per verificare tenuta maggioranza dopo dimissioni

A Mirto-Crosia, le dimissioni del sindaco hanno portato a una crisi di governo e lunedì si terrà un consiglio comunale per valutare se la maggioranza resiste. La minoranza del paese, composta da alcuni consiglieri, ha deciso di sfidare apertamente l’amministrazione, chiedendo un confronto diretto con la cittadinanza e i rappresentanti locali. Il Comune, con circa 1.200 abitanti, si prepara a un momento di confronto pubblico che potrebbe cambiare il corso delle prossime settimane.

Mirto-Crosia, la minoranza sfida il Sindaco: lunedì il consiglio comunale al centro della crisi. Mirto-Crosia, un comune calabrese di circa 1.000 abitanti, è al centro di una crescente crisi politica. Il gruppo consiliare CambiaVento ha annunciato la presentazione di una richiesta di consiglio comunale straordinario per lunedì 16 febbraio, per fare chiarezza sulla stabilità della maggioranza dopo le dimissioni di tre consiglieri. L’obiettivo è accertare se il Sindaco può ancora contare su un sostegno sufficiente o se si è formata una nuova maggioranza. La frattura nella maggioranza e la reazione di CambiaVento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera a Mirto-Crosia la maggioranza in consiglio comunale si trova sotto pressione.

