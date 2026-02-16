Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale? C’entra la campagna elettorale

Bologna, 16 febbraio 2026 – “La città più disgustosa d’Italia”, corredata da foto di clochard, mozziconi di sigarette in terra e di portici anneriti. Cartoline da Bologna non proprio da ricordare quelle postate sui social dall’influencer polacca Karosolotravel, qualche tempo fa in visita sotto le Torri, e tornato di grande attualità in tempi in cui il dibattito politico in vista delle prossime Comunali si infiamma facilmente. Tanto che anche i candidati civici Alberto Forchielli e Giovanni Favia lo hanno rilanciato nelle ultime ore. Il video diventato virale . Fra un post e l’altro immortalando tortellini fritti da passeggio e caffè, due torri e altri super classici di ogni turista in centro storico, l’influencer aveva diffuso anche un video, diventato ora virale, di alcune scene di degrado sotto i portici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È uscito il video di ‘Opalite’ di Taylor Swift, ecco perché non lo trovate (per ora) su YouTube; Perché Donald Trump ha rifiutato di scusarsi per il video degli Obama trasformati in scimmie?; Giuseppe D'Alonzo presenta il singolo Senza un Perché: il video; Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: Come funziona oggi il processo e cosa cambierebbe se vincesse il Sì.

Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale? C’entra il dibattito politicoI candidati sindaci anti-Lepore, Favia e Forchielli, hanno rilanciato le immagini dell’influencer polacca Karosolotravel e messo sotto la lente i tanti commenti che hanno raccolto. Ma il contenuto è d ... ilrestodelcarlino.it

Perché tutti odiano Seedance 2.0: il problema del nuovo generatore di video IASeedance 2.0, il nuovo modello IA di ByteDance, scatena polemiche a Hollywood: attori, studi e Disney denunciano violazioni di copyright e sollevano interrogativi ... fanpage.it

«Bologna è la città più disgustosa». Il video fa 400mila visualizzazioni x.com

Scuola di Botte. . Bologna, pieno centro. Mi sono portato nei luoghi più difficili della città, dove il consumo di stupefacenti è solo la punta dell'iceberg. Qui la microcriminalità dettata dalla dipendenza tiene in ostaggio i residenti. Una realtà fatta di: Degrado estre - facebook.com facebook