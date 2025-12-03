Un incontro che cambia la vita | biologi trovano il fiore più grande e puzzolente al mondo L’emozione della scoperta in un video

“Un incontro che cambia la vita”. Così un gruppo di biologi ha descritto la scoperta di una fioritura di Rafflesia hasseltii, il fiore più grande al mondo e uno dei più rari (e puzzolenti). Il gruppo, guidato da un botanico del giardino botanico di Oxoford, Chris Thorogood, in collaborazione con il conservazionista locale, Septian (Deki) Andriki, e la guida locale Iswandi, hanno avvistato l’incredibile fioritura lo scorso 19 novembre, nella giungla tropicale di Sumatra. L’avvistamento è rarissimo, spiega in un video il giardino botanico. La spedizione è stata supportata anche da Joko Witono e Agus Susatya. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

