Un incontro che cambia la vita | biologi trovano il fiore più grande e puzzolente al mondo L’emozione della scoperta in un video

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un incontro che cambia la vita”. Così un gruppo di biologi ha descritto la scoperta di una fioritura di Rafflesia hasseltii, il fiore più grande al mondo e uno dei più rari (e puzzolenti). Il gruppo, guidato da un botanico del giardino botanico di Oxoford, Chris Thorogood, in collaborazione con il conservazionista locale, Septian (Deki) Andriki, e la guida locale Iswandi, hanno avvistato l’incredibile fioritura lo scorso 19 novembre, nella giungla tropicale di Sumatra. L’avvistamento è rarissimo, spiega in un video il giardino botanico. La spedizione è stata supportata anche da Joko Witono e Agus Susatya. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

