L'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione. Meloni, infatti, si trova a dover bilanciare le proprie scelte diplomatiche e il rispetto delle norme costituzionali, evitando di entrare nel Board of Peace di Trump. Un possibile escamotage diplomatico è in atto per mantenere un equilibrio tra alleanze e principi costituzionali.

L’Italia non parteciperà o, meglio, non firmerà l’ingresso nel Board of Peace voluto da Donald Trump. Sebbene la premier Giorgia Meloni potrebbe presenziare all’incontro corale organizzato dagli Usa a Davos, un articolo della Costituzione le offre l’occasione di sfilarsi dal formalizzare l’adesione. Appellandosi alla Carta il governo italiano potrebbe così evitare di indispettire il presidente americano, giustificando il “no” per via di vincoli costituzionali e non per rifiuto delle condizioni di Washington. Perché l’Italia non vuole partecipare al Board of Peace di Trump Il nuovo Consiglio di Pace voluto dall’amministrazione Usa per risolvere il conflitto di Gaza c’entra poco o niente col concetto di “pace”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della Costituzione

Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpIl governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump.

Giorgia Meloni ha deciso: dirà no al Board of Peace di TrumpGiorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Donald Trump per Gaza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 della Costituzione italiana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Giorgia Meloni fa l’equilibrista sulla Groenlandia; Meloni sente i leader Ue e pensa di sfilarsi su Gaza. Dubbi di costituzionalità; La settimana politica: Meloni calendarizza referendum giustizia, Venezuela libera Trentini e Burlò; Provenzano: Il governo non media, obbedisce a Trump. Meloni ha la testa sotto il ghiaccio.

Giorgia Meloni fa l’equilibrista sulla GroenlandiaDomenica Giorgia Meloni ha dichiarato pubblicamente che Donald Trump sta sbagliando. È un fatto di per sé piuttosto significativo: è assai raro che la presidente del Consiglio prenda le distanze da un ... ilpost.it

Groenlandia, Meloni tenta la mediazione in chiave anti-escalationLe opposizioni accusano la premier di troppa cautela e chiedono che riferisca alle Camere prima del vertice straordinario Ue di giovedì ... avvenire.it

L’Ue deve cambiare, adesso. Ma c’è un ostacolo: Meloni x.com

Avvisate Meloni, Salvini e tutta la destra: la legge è e deve essere uguale per tutti. #IoVotoNo Oggi pomeriggio a Catania, in una sala gremita, per difendere la libertà e l'indipendenza della magistratura e per spiegare ai cittadini le ragioni del NO al referendum - facebook.com facebook