Ambasciatore del Conero | Ecco Numana e le sfide del turismo che cambia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, analizza l'evoluzione del turismo nel Conero, con uno sguardo alle sfide e alle opportunità di una località che si rinnova. In un'intervista esclusiva, riflette sui cambiamenti e sulle strategie per valorizzare il patrimonio naturale e culturale della sua città.

Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, da dove inizia a sfogliare il Carlino ogni mattina? "Ogni mattina parto dai titoli di copertina, e come immaginerà vado subito a vedere se nella sezione normalmente dedicata a Numana ci sia qualche articolo sulla mia città. A seguire do sempre uno sguardo anche alle novità e ai principali aggiornamenti riguardanti il nostro territorio nel suo complesso, città limitrofe, area del Conero e attualità. Come sa devo sempre essere aggiornato su quel che accade prima di iniziare una nuova giornata, ed ovviamente lo faccio consultando anche Il Resto del Carlino". Ilrestodelcarlino.it

