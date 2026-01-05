Assalto a portavalori in A14 in Abruzzo | chiuso un tratto disagi al traffico per la Puglia Fra Ortona e Pescara nord

Un tratto dell'A14 tra Ortona e Pescara Nord è stato chiuso a causa di un assalto a un portavalori in Abruzzo, causando disagi nel traffico verso la Puglia. La chiusura temporanea ha coinvolto la viabilità sulla tratta interessata, generando rallentamenti e deviazioni. La polizia sta gestendo l’intervento, mentre si attendono aggiornamenti sulla situazione e sui tempi di riapertura.

L'articolo Assalto a portavalori in A14 in Abruzzo: chiuso un tratto, disagi al traffico per la Puglia Fra Ortona e Pescara nord proviene da Noi Notizie..

