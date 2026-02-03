L’Olanda si avvia a formare il nuovo governo, ma le discussioni tra i partiti sono ancora aperte. La coalizione di centrodestra, guidata dal giovane Rob Jetten, sta cercando di mettere insieme gli ultimi dettagli dopo il voto dello scorso ottobre. Restano però in piedi i tagli al welfare e le politiche dure contro i migranti, temi che hanno diviso le forze coinvolte. La formazione del nuovo esecutivo sembra vicina, ma i punti più controversi devono ancora trovare un accordo definitivo.

Paesi Bassi La coalizione di centrodestra guidata da Rob Jetten dovrà fare i conti con la sinistra, al senato soprattutto Paesi Bassi La coalizione di centrodestra guidata da Rob Jetten dovrà fare i conti con la sinistra, al senato soprattutto Archiviata la caotica esperienza populista dell’islamofobo Wilders, sembra che l’Olanda sia pronta a tornare alle vecchie e rassicuranti coalizioni consociative che hanno caratterizzato la sua storia politica dal dopoguerra. Ma a guardare più da vicino, il quadro non è così roseo: le 50 pagine dell’accordo di massima parlano quasi esclusivamente di un investimento di 19 miliardi nella difesa nei prossimi anni, di tagli drastici al welfare, soprattutto alla sanita’ e di stop all’immigrazione, seppur con meno enfasi rispetto al governo Wilders, quantomeno per marcare una differenza di tono. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Governo olandese quasi fatto, accontonato Wilders restano tagli al welfare e politiche anti migranti

Approfondimenti su Olanda Governo

L'articolo analizza le conseguenze dei tagli del Governo sulla mobilità, la scuola e il welfare, evidenziando come la riduzione dei fondi, tra cui i 55 milioni versati come rimborso, possa compromettere la tenuta dei servizi pubblici.

Billie Eilish, insieme a Bad Bunny e Olivia Dean, ha preso posizione contro le politiche anti-migranti del presidente Trump.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olanda Governo

Argomenti discussi: Governo olandese quasi fatto, accontonato Wilders restano tagli al welfare e politiche anti migranti; L'Olanda ha un nuovo governo, e il premier Jetten è il più giovane della storia; Cosa vuol dire richiamare un ambasciatore; Con tagli alla sanità in Olanda, milioni di persone non potranno curarsi: Dokter van de Wereld lancia allarme.

L'Olanda ha un nuovo governo, e il premier Jetten è il più giovane della storiaIl partito dei «macroniani» D66 si è accordato per una coalizione di minoranza con il centrodestra. Venerdì la presentazione del programma, l'insediamento a metà febbraio ... corriere.it

Fare la spesa lentamente, fermandosi a chiacchierare con i cassieri e senza pensare alla coda dietro di noi, tornando a vivere il supermercato come uno spazio di socialità: è questa l'idea del programma lanciato dal governo olandese. In Olanda, infatti, sono - facebook.com facebook

“Governo di collaborazione” senza maggioranza, ma con un programma pro Ue, in Olanda. Estratto dal Mattinale Europeo. x.com