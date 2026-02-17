Il tour estivo di Jovanotti raddoppia al Circo Massimo

Jovanotti ha annunciato che il suo tour estivo al Circo Massimo di Roma si amplia, perché la prima data è andata esaurita in poche ore. La popolarità del cantante ha portato a organizzare un secondo concerto, previsto per il 13 settembre, per soddisfare l’alta richiesta dei fan. La sera già completa, il pubblico attende con entusiasmo il nuovo appuntamento.

ROMA – L’Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo di Roma. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. Il raddoppio riguarda anche il tempo: dal primo pomeriggio il Circo Massimo si trasforma in uno spazio aperto, attraversato da musica e incontri, dove l’esperienza prende vita ben prima del concerto serale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il tour estivo di Jovanotti raddoppia al Circo Massimo Cesare Cremonini inarrestabile: raddoppia le date al Circo Massimo di Roma. Tutti i concerti del tour estivo Cesare Cremonini annuncia il raddoppio delle date al Circo Massimo di Roma, confermando il suo impegno nel tour estivo. Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Apre oggi una seconda data di “Jova al Massimo” il 13 settembre 2026 Jovanotti ha annunciato una seconda data al Circo Massimo il 13 settembre 2026, dopo aver esaurito i biglietti per il primo concerto. LUCA CARBONI E JOVANOTTI FORUM 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giorgia in tour estivo arriva sul palco di Catania: il 28 luglio 2026 a Villa Bellini; Madame ha annunciato un tour estivo in attesa dell’album; Raf: tra Sanremo e i palasport, ci sarà anche il tour estivo; Giorgia torna live a Verona, gran finale del tour estivo in Arena: la data. Jovanotti, doppia data al Circo Massimo: il Jova Summer Party diventa internazionale (col marito di Elettra Lamborghini)Dopo il sold out del 12 settembre, Jovanotti annuncia una seconda data al Circo Massimo con Afrojack e DJ set da non perdere. libero.it Madame torna dal vivo: annunciato il tour estivo 2026La prima data del tour estivo 2026 di Madame sarà al Rugby Sound Festival di Legnano il 3 luglio. Prevendite aperte dal 13 febbraio ... billboard.it Non bastava una sera sola al Circo Massimo per accontentare i tantissimi fan - facebook.com facebook Jovanotti in concerto al Circo Massimo con "L'arca di Lorè" ift.tt/RQ6KXcE x.com