Il teatro Sannazaro di Napoli la Bomboniera di via Chiaia in fiamme | si parla di cortocircuito aria irrespirabile

Il teatro Sannazaro di Napoli, noto come la “Bomboniera di via Chiaia”, si è incendiato a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno avvolto il palcoscenico e il foyer, provocando anche un’alta quantità di fumo che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Un rogo violento e improvviso ha colpito il cuore del quartiere Chiaia, a Napoli, nelle prime ore di questa mattina, martedì 17 febbraio 2026. Le fiamme, partite verosimilmente dall'interno di un condominio adiacente allo storico Teatro Sannazzaro, si sono diffuse con una rapidità impressionante, raggiungendo e divorando gran parte della struttura che da quasi due secoli rappresenta uno dei simboli della cultura teatrale partenopea. Il danno più grave riguarda la cupola del teatro, che non ha retto al calore dell'incendio: è crollata, finendo direttamente sulla platea sottostante. Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenute cinque squadre operative, supportate da autobotti e mezzi specializzati, impegnate in un lavoro estenuante per domare le fiamme e mettere in sicurezza gli edifici circostanti.

