Il super-hacker Khlynovskiy tenta l’Italia | Non estradatemi negli Usa potrei aiutarvi sulla cybersicurezza

Il super-hacker Khlynovskiy, noto per aver lanciato attacchi contro ospedali e operatori sanitari, ha dichiarato di voler collaborare con l’Italia per migliorare la cybersicurezza, chiedendo di non essere estradato negli Stati Uniti. Secondo le sue parole, potrebbe fornire informazioni utili per proteggere i sistemi italiani dagli attacchi informatici. In passato, l’hacker ha minacciato di divulgare dati sensibili e di diffondere foto private di pazienti, se non riceveva riscatti milionari.

Attaccava ospedali e operatori sanitari con ripetuti attacchi informatici, per poi chiedere riscatti da milioni di dollari per non diffondere le fotografie riservate dei pazienti e rivelare le loro malattie. Roman Khlynovskiy, cittadino kazako di 42 anni, è stato arrestato lo scorso 30 luglio a Rimini. Pendeva su di lui un mandato di cattura internazionale, spiccato due giorni prima dal Tribunale per il distretto est del Tennessee, negli Stati Uniti. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, di furto d'identità, di riciclaggio di denaro, oltre a estorsione informatica e minacce di divulgazione di immagini intime non consensuali.