Il super antibiotico prestato al Niguarda per i feriti di Crans-Montana | In vendita solo negli Usa abbiamo fatto rete

Un farmaco innovativo, normalmente in vendita solo negli Stati Uniti, è stato prestato dall’ospedale Niguarda di Milano per trattare i feriti di Crans-Montana. Il medicinale, fornito da Humanitas e San Martino di Genova, è efficace contro un batterio che colpisce spesso i grandi ustionati. Questa collaborazione tra strutture italiane evidenzia l’importanza di una rete sanitaria integrata per garantire cure tempestive e di qualità.
La chiamata tra specialisti, poi il «prestito». Così, nel giro di poche ore, è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano un antibiotico utile a curare i feriti nell’incendio di San Silvestro di Crans-Montana. Michele Bartoletti, responsabile dell’unità di Malattie Infettive dell’Humanitas e docente in Humanitas University, spiega come è stata attivata la collaborazione.Professore, di che antibiotico si tratta?«È un farmaco di nuova generazione, che associa sulbactam e durlobactam. È stato commercializzato solo pochi mesi fa negli Stati Uniti, al momento non è disponibile in Europa. I tempi di approvazione dei farmaci possono essere diversi tra l’agenzia europea, quella italiana e quella americana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
