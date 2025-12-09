Il campione europeo di cybersicurezza ci spiega perchè agli hacker etici non piace lavorare in Difesa
In un contesto di crescente minaccia digitale, il campione europeo di cybersicurezza analizza le sfide e le dinamiche che coinvolgono gli hacker etici e il settore della difesa. La situazione attuale, segnata da attacchi russi contro siti italiani, evidenzia la complessità di un'era di guerra ibrida in cui la cybersicurezza riveste un ruolo cruciale.
"Siamo dentro una guerra ibrida. Gli attacchi hacker dei russi ai siti italiani non fanno pensare diversamente. Ma la difesa militare non piace tanto agli esperti di cybersicurezza.
Il campione europeo di cybersicurezza ci spiega perchè agli hacker etici non piace lavorare in Difesa - Stipendi inadeguati e poca prevenzione nel settore pubblico fanno scappare i giovani talenti dell’informatica all’estero. Riporta ilfoglio.it