Il Sud Italia potrebbe diventare un vero hub per l’autosufficienza farmaceutica

Il Sud Italia potrebbe trasformarsi in un centro di produzione farmaceutica a causa dell’aumento dei costi e delle difficoltà di approvvigionamento. La spesa per i farmaci nel Paese sta crescendo rapidamente, superando le previsioni e creando preoccupazioni tra gli esperti. A inizio 2026, i dati mostrano che i soldi spesi sono più del doppio rispetto alle stime iniziali, portando a una situazione che richiede interventi immediati. Le aziende locali cercano di rafforzare le proprie capacità produttive per ridurre la dipendenza dall’estero.

La spesa farmaceutica in Italia è in una fase di forte criticità, con dati che a inizio 2026 ne evidenziano un andamento "fuori controllo", superando i tetti programmati e richiedendo interventi correttivi urgenti da parte del Ministero della Salute. Il superamento dei tetti (in particolare quello per acquisti diretti) sta mettendo pressione sul sistema di payback (ripiano della spesa da parte delle aziende farmaceutiche) e, di conseguenza, sui bilanci regionali. Nel 2025 il trend rimane particolarmente critico, mettendo a dura prova i bilanci regionali specie nelle Regioni a maggiore carico di malattie croniche, come appunto la Campania.