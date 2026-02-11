L’Ucraina vuole diventare il nuovo hub della difesa europea

Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che entro la fine dell’anno aprirà dieci centri per l’esportazione di armi in Europa. L’obiettivo è rendere l’Ucraina un punto di riferimento per la difesa europea, rafforzando così il ruolo del paese nel settore militare. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla posizione strategica dell’Ucraina.

Domenica scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’apertura di dieci centri per l’esportazione di armi ucraine in Europa entro la fine dell’anno. Il messaggio agli alleati europei è che l’Ucraina non vuole più essere soltanto il principale destinatario di aiuti militari occidentali, ora ambisce a diventare un produttore, un esportatore di tecnologie militari, soprattutto droni. È una svolta che arriva mentre la guerra è ancora in corso e che racconta una trasformazione più profonda di un Paese che ha saputo costruire in pochi anni uno dei più dinamici ecosistemi di Defense Tech al mondo – nonostante l’invasione russa da respingere ogni giorno da quattro anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l’importanza di rafforzare la difesa europea, ma senza abbandonare la collaborazione con gli Stati Uniti e la NATO.

