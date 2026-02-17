Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche scende dal cielo per regalare un sorriso ai bambini ricoverati
Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha deciso di portare allegria ai bambini dell’ospedale di Ancona, scendendo dal cielo con un’idea insolita. Durante il Carnevale, i tecnici si sono calati dalla facciata dell’ospedale, indossando costumi da supereroi, per regalare un momento di spensieratezza ai piccoli ricoverati. Un gesto che ha coinvolto tanti passanti e ha reso il pomeriggio più colorato.
Riprendono i lavori, chiude la Galleria del Risorgimento. Ecco quando e in che orari Asportate due neoplasie (polmone e mammella) nella stessa seduta operatoria, il grande intervento all'ospedale di Torrette Patologie della colonna vertebrale, svolta all'AOUM: neurochirurghi e chirurghi vascolari insieme per un nuovo approccio mini-invasivo
