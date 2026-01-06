Epifania in corsia per regalare un sorriso ai bambini ricoverati

L’Epifania porta con sé un momento di condivisione e solidarietà. Quest’anno, l’amministrazione comunale organizza una serie di eventi per celebrare questa festività, culminando con la tradizionale Festa della Befana in piazza Foglia. Un’occasione per regalare un sorriso ai bambini ricoverati e coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di calore e speranza.

La magia dell'Epifania arriva in città! La rassegna di eventi organizzati dall'amministrazione comunale per queste festività si chiude in grande stile in piazza Foglia con la tradizionale Festa della Befana. Alle 10 la Befana arriva a bordo di una splendida Fiat 500 d'epoca, grazie alla collaborazione con l'associazione "No cinquino no party". A partire dalle 10.30, al centro civico del Comune, saranno distribuite ai bambini le immancabili calze della Befana. Nel corso della mattinata in piazza Foglia sarà possibile pattinare gratuitamente sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio e ammirare una selezione di modelli storici di Fiat 500.

